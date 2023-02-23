Авдотья (Евдокия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

15.08.1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Илья Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Дорофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Татьяна Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Дорофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрена Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Дорофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
15.08.1843
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: по Воли Божьей
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