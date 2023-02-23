Авдотья (Евдокия)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти15.08.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Илья Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Дорофеев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Татьяна Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Дорофеев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрена Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Дорофеев
Смерть
15.08.1843
Причина смерти: по Воли Божьей