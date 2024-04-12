Клементий Ильин
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Илья Евдокимов
Мать: Лукерья Андреева
Бракосочетание
31.05.1854
Жена: Ирина
Рождение ребёнка
1857
Сын: Игнатий Клементьев
Мать ребёнка: Аграфена (Агрипина) Егорова
Рождение ребёнка
31.03.1859
Дочь: Матрена Клементьева
Мать ребёнка: Аграфена (Агрипина) Егорова
Рождение ребёнка
14.10.1868
Сын: Аверкий Клементьев
Мать ребёнка: Аграфена (Агрипина) Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно