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Клементий Ильин

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Илья Евдокимов

Мать: Лукерья Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.05.1854

Жена: Ирина

Рождение ребёнка
1857

Сын: Игнатий Клементьев

Мать ребёнка: Аграфена (Агрипина) Егорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.03.1859

Дочь: Матрена Клементьева

Мать ребёнка: Аграфена (Агрипина) Егорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1868

Сын: Аверкий Клементьев

Мать ребёнка: Аграфена (Агрипина) Егорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена (Агрипина) Егорова

Смерть
Неизвестно
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