Аграфена (Агрипина) Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Игнатий Клементьев
Отец ребёнка: Клементий Ильин
Рождение ребёнка
31.03.1859
Дочь: Матрена Клементьева
Отец ребёнка: Клементий Ильин
Рождение ребёнка
14.10.1868
Сын: Аверкий Клементьев
Отец ребёнка: Клементий Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клементий Ильин
Смерть
Неизвестно