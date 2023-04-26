Аграфена (Агрипина) Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАграфена (Агрипина) Егорова

Аграфена (Агрипина) Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Игнатий Клементьев

Отец ребёнка: Клементий Ильин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.03.1859

Дочь: Матрена Клементьева

Отец ребёнка: Клементий Ильин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1868

Сын: Аверкий Клементьев

Отец ребёнка: Клементий Ильин

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клементий Ильин

Смерть
Неизвестно