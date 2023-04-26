Лукерья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Клементий Ильин

Отец ребёнка: Илья Евдокимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 31
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марья Ильина

Отец ребёнка: Илья Евдокимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марфа Илььина

Отец ребёнка: Илья Евдокимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Антон Ильин

Отец ребёнка: Илья Евдокимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Евсей Ильин

Отец ребёнка: Илья Евдокимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 30; №10 ревизии - 22
Смерть
Неизвестно
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