Лукерья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Клементий Ильин
Отец ребёнка: Илья Евдокимов
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 31
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марья Ильина
Отец ребёнка: Илья Евдокимов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марфа Илььина
Отец ребёнка: Илья Евдокимов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Антон Ильин
Отец ребёнка: Илья Евдокимов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Евсей Ильин
Отец ребёнка: Илья Евдокимов
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 30; №10 ревизии - 22
Смерть
Неизвестно