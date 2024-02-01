Короткевич Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткевич Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1908 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.1908

Дочь: Малаховская Зинаида Никифоровна

Мать ребёнка: Короткевич Прасковья Ивановна

Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Короткевич Прасковья Ивановна

Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Короткевич Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Короткевич Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Короткевич Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Короткевич Прасковья Ивановна

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