Короткевич Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.1908
Дочь: Малаховская Зинаида Никифоровна
Мать ребёнка: Короткевич Прасковья Ивановна
Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1914
Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1918
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1931