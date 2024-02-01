Короткевич Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткевич Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1908 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1908

Дочь: Малаховская Зинаида Никифоровна

Отец ребёнка: Короткевич Никифор

Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Короткевич Никифор

Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Короткевич Никифор

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Короткевич Никифор

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Короткевич Никифор

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Короткевич Никифор

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