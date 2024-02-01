Короткевич Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1908
Дочь: Малаховская Зинаида Никифоровна
Отец ребёнка: Короткевич Никифор
Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1914
Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1918
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1931