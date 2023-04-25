Вахтерова (Волкова) Марфа Артёмова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Артемий Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1888 ст.
Дочь: Дегтярёва Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Вахтеров Семён Кузьмин
Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.01.1891 ст.
Отец ребёнка: Вахтеров Семён Кузьмин
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно