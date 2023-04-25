Вахтерова (Волкова) Марфа Артёмова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахтерова (Волкова) Марфа Артёмова

Вахтерова (Волкова) Марфа Артёмова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Артемий Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1888 ст.

Дочь: Дегтярёва Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Вахтеров Семён Кузьмин

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.01.1891 ст.

Сын: Вахтеров Тимофей Семёнов

Отец ребёнка: Вахтеров Семён Кузьмин

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахтеров Семён Кузьмин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close