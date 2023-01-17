Дегтярёва (Вахтерова) Пелагея Семёновна
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смертиОколо 1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1906 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1908 ст.
Отец ребёнка: Дегтярёв Макар Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1921
Дочь: Мария Макаровна
Отец ребёнка: Дегтярёв Макар Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1923
Дочь: Гарцева Анастасия Макаровна
Отец ребёнка: Дегтярёв Макар Иванович
Смерть
Около 1927