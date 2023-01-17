Дегтярёва (Вахтерова) Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДегтярёва (Вахтерова) Пелагея Семёновна

Дегтярёва (Вахтерова) Пелагея Семёновна

avatar

Место рождения

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

Около 1927

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
29.10.1906 ст.

Муж: Дегтярёв Макар Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1908 ст.

Сын: Дегтярёв Ефим Макарович

Отец ребёнка: Дегтярёв Макар Иванович

Рождение ребёнка
23.04.1921

Дочь: Мария Макаровна

Отец ребёнка: Дегтярёв Макар Иванович

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
02.07.1923

Дочь: Гарцева Анастасия Макаровна

Отец ребёнка: Дегтярёв Макар Иванович

Стародевичье, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Около 1927
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close