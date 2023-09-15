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Волков Артемий Алексеев

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1813 г.р.

Мать

Вычислено 1814 г.р.

Жена

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: Волков Алексей Павлов

Мать: Волкова Марфа Фёдорова

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Дочь: Вахтерова Марфа Артёмова

Мать ребёнка: не указана

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Дочь: Петуненкова Ирина Артёмова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Александра Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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