Волков Артемий Алексеев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835
Отец: Волков Алексей Павлов
Мать: Волкова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Дочь: Вахтерова Марфа Артёмова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Дочь: Петуненкова Ирина Артёмова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно