Ефимова Матрена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефимов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефимов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Иван Иванович
Отец ребёнка: Ефимов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ефимов Константин Иванович
Отец ребёнка: Ефимов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
28.10.1871
Отец ребёнка: Ефимов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Ефимов Иван Яковлевич