Ефимова Матрена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Матрена Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Ефимов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Иван Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Ефимов Константин Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Яковлевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.10.1871

Сын: Ефимов Косьма Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Яковлевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1874

Сын: Ефимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Яковлевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

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