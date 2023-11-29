Ефимов Игнатий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.06.1924
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефимов Иван Яковлевич
Мать: Ефимова Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
18.09.1891
Дочь: (Ефимова) Фекла Игнатьевна
Мать ребёнка: Ефимова Екатерина Артемиевна
Рождение ребёнка
?.12.1894
Дочь: (Ефимова) Татьяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Ефимова Екатерина Артемиевна
Рождение ребёнка
20.12.1895
Сын: Ефимов Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Ефимова Екатерина Артемиевна
Рождение ребёнка
29.07.1897
Сын: Ефимов Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Ефимова Екатерина Артемиевна
Смерть
09.06.1924
Причина смерти: От боли в животе адрес офицерская 155. Заявила ефимова Анна.