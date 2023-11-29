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Ефимов Игнатий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.06.1924

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефимов Иван Яковлевич

Мать: Ефимова Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
18.09.1891

Дочь: (Ефимова) Фекла Игнатьевна

Мать ребёнка: Ефимова Екатерина Артемиевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1894

Дочь: (Ефимова) Татьяна Игнатьевна

Мать ребёнка: Ефимова Екатерина Артемиевна

Рождение ребёнка
20.12.1895

Сын: Ефимов Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Ефимова Екатерина Артемиевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.07.1897

Сын: Ефимов Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Ефимова Екатерина Артемиевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
09.06.1924
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Причина смерти: От боли в животе адрес офицерская 155. Заявила ефимова Анна.

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