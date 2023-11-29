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Ефимов Косьма Иванович

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

28.10.1871

Дата смерти

19.02.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1871

Отец: Ефимов Иван Яковлевич

Мать: Ефимова Матрена Егоровна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Крещение
31.10.1871
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Крестный: Игнат Иванович Ефимов(старший брат)
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ефимов Николай Косьмов

Мать ребёнка: Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна

Бракосочетание
24.01.1893

Жена: Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1895

Сын: Ефимов Николай Косьмович

Мать ребёнка: Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.11.1896

Дочь: Полушкина (Ефимова) Зоя Косьмовна

Мать ребёнка: Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1903

Дочь: Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна

Мать ребёнка: Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Ефимова) Людмила Косьмовна

Мать ребёнка: Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
19.02.1922
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Запись номер 256.

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