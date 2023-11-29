Ефимов Косьма Иванович
Место рождения
Дата рождения28.10.1871
Дата смерти19.02.1922
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1871
Отец: Ефимов Иван Яковлевич
Мать: Ефимова Матрена Егоровна
Крещение
31.10.1871
Крестный: Игнат Иванович Ефимов(старший брат)
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна
Бракосочетание
24.01.1893
Рождение ребёнка
30.11.1895
Мать ребёнка: Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна
Рождение ребёнка
29.11.1896
Дочь: Полушкина (Ефимова) Зоя Косьмовна
Мать ребёнка: Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна
Рождение ребёнка
29.03.1903
Дочь: Богатырева (Ефимова) Мария Косьмовна
Мать ребёнка: Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Ефимова) Людмила Косьмовна
Мать ребёнка: Ефимова (Иванова) Раиса Зиновьевна
Смерть
19.02.1922
Запись номер 256.