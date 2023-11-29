Ефимов Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Ефимов Яков Алексеевич
Мать: Ефимова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимова Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефимова Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Иван Иванович
Мать ребёнка: Ефимова Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ефимов Константин Иванович
Мать ребёнка: Ефимова Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
28.10.1871
Мать ребёнка: Ефимова Матрена Егоровна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Ефимова Матрена Егоровна
Работа или профессия
1895
Сторожем (зачеркнуто в гостинице) в 1895
Смерть
Неизвестно