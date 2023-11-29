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Ефимов Иван Яковлевич

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ефимов Яков Алексеевич

Мать: Ефимова Анна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Иван Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Матрена Егоровна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Ефимов Константин Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Матрена Егоровна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.10.1871

Сын: Ефимов Косьма Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Матрена Егоровна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1874

Сын: Ефимов Николай Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Матрена Егоровна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Работа или профессия
1895
Сторожем (зачеркнуто в гостинице) в 1895
Смерть
Неизвестно

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