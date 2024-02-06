Валова Анна Максимовна
Место рожденияВалова
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Валова
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Валов Алексей Михеевич
Валова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Сметанина Аксинья Алексеевна
Отец ребёнка: Валов Алексей Михеевич
Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Валова Маремьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Валов Алексей Михеевич
Валова
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Валов Алексей Михеевич
Валова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Валова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Валов Алексей Михеевич
Валова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Валова Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Валов Алексей Михеевич
Валова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно