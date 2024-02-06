Валова Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова Анна Максимовна

Место рождения

Валова

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Валова
Рождение ребёнка
1753

Сын: Валов Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Валов Алексей Михеевич

Валова
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Сметанина Аксинья Алексеевна

Отец ребёнка: Валов Алексей Михеевич

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Валова Маремьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Валов Алексей Михеевич

Валова
Рождение ребёнка
1761

Сын: Валов Семён Алексеевич

Отец ребёнка: Валов Алексей Михеевич

Валова
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Валова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Валов Алексей Михеевич

Валова
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Валова Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Валов Алексей Михеевич

Валова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валов Алексей Михеевич

Смерть
Неизвестно
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