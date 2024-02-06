Валов Алексей Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валов Алексей Михеевич

Место рождения

Валова

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Валов Михей Афанасьевич

Мать: Валова Агафья Алексеевна

Валова
Рождение ребёнка
1753

Сын: Валов Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Валова Анна Максимовна

Валова
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Сметанина Аксинья Алексеевна

Мать ребёнка: Валова Анна Максимовна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Валова Маремьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Валова Анна Максимовна

Валова
Рождение ребёнка
1761

Сын: Валов Семён Алексеевич

Мать ребёнка: Валова Анна Максимовна

Валова
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Валова Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Валова Анна Максимовна

Демьянская слобода
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Валова Степанида Алексеевна

Мать ребёнка: Валова Анна Максимовна

Бобылевская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валова Анна Максимовна

Смерть
Неизвестно
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