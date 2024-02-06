Валов Алексей Михеевич
Место рожденияВалова
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Валов Михей Афанасьевич
Мать: Валова Агафья Алексеевна
Валова
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Валова Анна Максимовна
Валова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Сметанина Аксинья Алексеевна
Мать ребёнка: Валова Анна Максимовна
Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Валова Маремьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Валова Анна Максимовна
Валова
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Валова Анна Максимовна
Валова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Валова Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Валова Анна Максимовна
Демьянская слобода
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Валова Степанида Алексеевна
Мать ребёнка: Валова Анна Максимовна
Бобылевская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валова Анна Максимовна
Смерть
Неизвестно