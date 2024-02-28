Долгоруков Никита Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1692
Дата смерти1737
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
титул: князь
Место жительства
1713
Конобеево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
После смерти отца унаследовал вотчину в Конобеево
Военная служба
1720
Унтер-лейтенант флота, 12 класс чинов в табели о рангах. Царь Пётр I относился к нему и его отцу настороженно, как к сторонникам царевны Софьи, и по службе не продвигал
Бракосочетание
18.01.1721
За Анной Михайловной приданое - вотчина князей Черкасских, село Нагиши с прилегающими землями и крепостными
Рождение ребёнка
1725
Сын: Долгоруков Сергей Никитич
Мать ребёнка: Долгорукова Анна Михайловна
Титул: князь
Военная служба
1729
Унтер-лейтенант флота, занимал должность советника Экипажной экспедиции Адмиралтейств-коллегии
Место жительства
1730
Начал строительство дома 18 на Английской набережной на берегу Невы небольшой, всего в пять осей, каменный двухэтажный, на подвалах, дом, входом в который служил двухмаршевый сход. Фасад был декориров... Показать все
Рождение ребёнка
1736
Сын: Долгоруков Василий Никитич
Мать ребёнка: Долгорукова Анна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Офицер военно-морского флота
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1737