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Долгоруков Никита Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

1737

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Долгоруков Иван Васильевич

Мать: Долгорукова Ирина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
титул: князь
Место жительства
1713
Конобеево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
После смерти отца унаследовал вотчину в Конобеево
Военная служба
1720
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Унтер-лейтенант флота, 12 класс чинов в табели о рангах. Царь Пётр I относился к нему и его отцу настороженно, как к сторонникам царевны Софьи, и по службе не продвигал
Бракосочетание
18.01.1721

Жена: Долгорукова Анна Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
За Анной Михайловной приданое - вотчина князей Черкасских, село Нагиши с прилегающими землями и крепостными
Рождение ребёнка
1725

Сын: Долгоруков Сергей Никитич

Мать ребёнка: Долгорукова Анна Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь
Военная служба
1729
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Унтер-лейтенант флота, занимал должность советника Экипажной экспедиции Адмиралтейств-коллегии
Место жительства
1730
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Начал строительство дома 18 на Английской набережной на берегу Невы небольшой, всего в пять осей, каменный двухэтажный, на подвалах, дом, входом в который служил двухмаршевый сход. Фасад был декориров... Показать все
Рождение ребёнка
1736

Сын: Долгоруков Василий Никитич

Мать ребёнка: Долгорукова Анна Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Офицер военно-морского флота
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1737
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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