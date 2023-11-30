Долгорукова (Черкасская) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгорукова (Черкасская) Анна Михайловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.09.1692

Дата смерти

18.03.1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1692 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
18.01.1721

Муж: Долгоруков Никита Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
За Анной Михайловной приданое - вотчина князей Черкасских, село Нагиши с прилегающими землями и крепостными
Рождение ребёнка
1725

Сын: Долгоруков Сергей Никитич

Отец ребёнка: Долгоруков Никита Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь
Рождение ребёнка
1736

Сын: Долгоруков Василий Никитич

Отец ребёнка: Долгоруков Никита Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.03.1737
Москва, город федерального значения Москва
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