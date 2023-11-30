Долгорукова (Черкасская) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.09.1692
Дата смерти18.03.1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1721
За Анной Михайловной приданое - вотчина князей Черкасских, село Нагиши с прилегающими землями и крепостными
Рождение ребёнка
1725
Сын: Долгоруков Сергей Никитич
Отец ребёнка: Долгоруков Никита Иванович
Титул: князь
Рождение ребёнка
1736
Сын: Долгоруков Василий Никитич
Отец ребёнка: Долгоруков Никита Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.03.1737