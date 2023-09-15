Долгоруков Сергей Никитич
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Титул: князь
Место жительства
1737
После смерти обоих родителей унаследовал недостроенный дом 18 на Английской набережной Санкт-Петербурга, вотчину князей Черкасских и Долгоруковых село Нагиши и вотчину Долгоруковых в Конобеево
Место жительства
1738
Закончил строительство дома 18 на Английской набережной на берегу Невы. Дом небольшой, всего в пять осей, каменный двухэтажный, на подвалах, дом, входом в который служил двухмаршевый сход. Фасад был д... Показать все
Бракосочетание
Около 1753
Рождение ребёнка
27.05.1754
Дочь: Островская Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Долгорукова Варвара Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Желябужская Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Долгорукова Варвара Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Текутьева Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Долгорукова Варвара Осиповна
Место жительства
1765
Продал дом на Английской набережной Санкт-Петербурга голштинскому коммерции советнику Герарду Гетта, который приехал в Петербург вслед за голштинским принцем Карлом-Петром, будущим императором Петром ... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1767
Дочь: Сумарокова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Долгорукова Варвара Осиповна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Долгоруков Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Долгорукова Варвара Осиповна
Место жительства
1768
Конобеево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Стал владельцем конобеевской вотчины по данным Генерального межевания земель 1773 года. Экономические примечания к межеванию сообщают о наличии в Конобееве Троицкой церкви, деревянного господского дом... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1770
Дочь: Долгорукова Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Долгорукова Варвара Осиповна
Военная служба
1782
Капитан в отставке, помещик Раненбургского уезда Рязанской губернии
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1796