Долгоруков Сергей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгоруков Сергей Никитич

Долгоруков Сергей Никитич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1725

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

Около 1692 г.р.

Мать

1692 г.р.

Жена

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Долгоруков Никита Иванович

Мать: Долгорукова Анна Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь
Место жительства
1737
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
После смерти обоих родителей унаследовал недостроенный дом 18 на Английской набережной Санкт-Петербурга, вотчину князей Черкасских и Долгоруковых село Нагиши и вотчину Долгоруковых в Конобеево
Место жительства
1738
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Закончил строительство дома 18 на Английской набережной на берегу Невы. Дом небольшой, всего в пять осей, каменный двухэтажный, на подвалах, дом, входом в который служил двухмаршевый сход. Фасад был д... Показать все
Бракосочетание
Около 1753

Жена: Долгорукова Варвара Осиповна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.05.1754

Дочь: Островская Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Долгорукова Варвара Осиповна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Желябужская Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Долгорукова Варвара Осиповна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Текутьева Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Долгорукова Варвара Осиповна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1765
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Продал дом на Английской набережной Санкт-Петербурга голштинскому коммерции советнику Герарду Гетта, который приехал в Петербург вслед за голштинским принцем Карлом-Петром, будущим императором Петром ... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1767

Дочь: Сумарокова Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Долгорукова Варвара Осиповна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1768

Сын: Долгоруков Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Долгорукова Варвара Осиповна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
1768
Конобеево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Стал владельцем конобеевской вотчины по данным Генерального межевания земель 1773 года. Экономические примечания к межеванию сообщают о наличии в Конобееве Троицкой церкви, деревянного господского дом... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1770

Дочь: Долгорукова Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Долгорукова Варвара Осиповна

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
1782
Москва, город федерального значения Москва
Капитан в отставке, помещик Раненбургского уезда Рязанской губернии
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1796
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close