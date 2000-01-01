Шипицын Алексей Семенович
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Шипицын Семен
Мать: не указана
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Шипицына Татьяна Варламовна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шипицын Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Шипицына Татьяна Варламовна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шипицын Игнатий Алексеевич
Мать ребёнка: Шипицына Татьяна Варламовна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
?.08.1850
Сын: Шипицын Леонтий Алексеевич
Мать ребёнка: Шипицына Татьяна Варламовна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно