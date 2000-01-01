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Шипицын Алексей Семенович

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Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шипицын Семен

Мать: не указана

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Шипицына Татьяна Варламовна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шипицын Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Шипицына Татьяна Варламовна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шипицын Игнатий Алексеевич

Мать ребёнка: Шипицына Татьяна Варламовна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
?.08.1850

Сын: Шипицын Леонтий Алексеевич

Мать ребёнка: Шипицына Татьяна Варламовна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Татьяна Варламовна

Смерть
Неизвестно
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