Шипицына Татьяна Варламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Шипицын Алексей Семенович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шипицын Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Шипицын Алексей Семенович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шипицын Игнатий Алексеевич
Отец ребёнка: Шипицын Алексей Семенович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
?.08.1850
Сын: Шипицын Леонтий Алексеевич
Отец ребёнка: Шипицын Алексей Семенович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол