Шипицына Татьяна Варламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Татьяна Варламовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Шипицын Алексей Семенович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шипицын Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Шипицын Алексей Семенович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шипицын Игнатий Алексеевич

Отец ребёнка: Шипицын Алексей Семенович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
?.08.1850

Сын: Шипицын Леонтий Алексеевич

Отец ребёнка: Шипицын Алексей Семенович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Алексей Семенович

Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
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