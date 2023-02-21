Шипицын Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шипицын Николай Семенович
Мать ребёнка: не указана
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шипицын Алексей Семенович
Мать ребёнка: не указана
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно