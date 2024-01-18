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Золотов Тимофей Федотович

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Золотов Федот Захарович

Мать: Золотова Ирина Трофимовна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1819

Сын: Золотов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Золотова Ирина Ермолаевна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1821

Сын: Золотов Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Золотова Ирина Ермолаевна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1822

Сын: Золотов Егор Тимофеевич

Мать ребёнка: Золотова Ирина Ермолаевна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Золотова Ирина Ермолаевна

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1829

Сын: Золотов Мефодий Тимофеевич

Мать ребёнка: Золотова Ирина Ермолаевна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Золотова Ирина Ермолаевна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Золотова Ирина Ермолаевна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1841

Сын: Золотов Андриан Тимофеевич

Мать ребёнка: Золотова Ирина Ермолаевна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотова Ирина Ермолаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бронницкий Мещанин
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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