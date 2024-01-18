Золотов Тимофей Федотович
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Золотов Федот Захарович
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Золотова Ирина Ермолаевна
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Золотова Ирина Ермолаевна
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Золотова Ирина Ермолаевна
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Золотова Ирина Ермолаевна
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Рождение ребёнка
1829
Сын: Золотов Мефодий Тимофеевич
Мать ребёнка: Золотова Ирина Ермолаевна
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Золотова Ирина Ермолаевна
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Золотова Ирина Ермолаевна
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1841
Сын: Золотов Андриан Тимофеевич
Мать ребёнка: Золотова Ирина Ермолаевна
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бронницкий Мещанин
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское