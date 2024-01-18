Золотов Федот Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотов Федот Захарович

Золотов Федот Захарович

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

1763

Дата смерти

Между 1816 и 1822

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Золотов Захар Захаров

Мать: Золотова Евдокия Симонова

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ирина Федотова

Мать ребёнка: Золотова Ирина Трофимовна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
23.01.1790

Сын: Золотов Евфимий Федотович

Мать ребёнка: Золотова Ирина Трофимовна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1798

Сын: Золотов Тимофей Федотович

Мать ребёнка: Золотова Ирина Трофимовна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Золотова Ирина Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Между 1816 и 1822
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close