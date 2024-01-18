Золотов Федот Захарович
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рождения1763
Дата смертиМежду 1816 и 1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Золотов Захар Захаров
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ирина Федотова
Мать ребёнка: Золотова Ирина Трофимовна
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
23.01.1790
Сын: Золотов Евфимий Федотович
Мать ребёнка: Золотова Ирина Трофимовна
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1798
Сын: Золотов Тимофей Федотович
Мать ребёнка: Золотова Ирина Трофимовна
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Между 1816 и 1822
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское