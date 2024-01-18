(Золотова) Ирина Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Золотова) Ирина Федотова

(Золотова) Ирина Федотова

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1763 г.р.

Мать

1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Золотов Федот Захарович

Мать: Золотова Ирина Трофимовна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close