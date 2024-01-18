(Золотова) Параскева Тимофеевна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево