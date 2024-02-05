Каманина (Ягунова) Анна Исаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ягунов Исай
Мать: Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Середкина Лидия Прокопьевна
Отец ребёнка: Каманин Прокопий
Кедровка, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Ягунова Раиса
Отец ребёнка: Каманин Прокопий
Смерть
Неизвестно