Каманина (Ягунова) Анна Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каманина (Ягунова) Анна Исаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ягунов Исай

Мать: Аксинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Середкина Лидия Прокопьевна

Отец ребёнка: Каманин Прокопий

Кедровка, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Ягунова Раиса

Отец ребёнка: Каманин Прокопий

Смерть
Неизвестно
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