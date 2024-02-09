Середкина (Каманина) Лидия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середкина (Каманина) Лидия Прокопьевна

Место рождения

Кедровка, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Каманин Прокопий

Мать: Каманина Анна Исаевна

Кедровка, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
18.06.1956

Дочь: Кулебакина Тамара Петровна

Отец ребёнка: Середкин Петр Николаевич

Кедровка, Верхотомская волость, Кузнецкий уезд
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Середкина Галина Петровна

Отец ребёнка: Середкин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
1967

Сын: Середкин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Середкин Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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