Середкина (Каманина) Лидия Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Каманин Прокопий
Мать: Каманина Анна Исаевна
Рождение ребёнка
18.06.1956
Дочь: Кулебакина Тамара Петровна
Отец ребёнка: Середкин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Середкина Галина Петровна
Отец ребёнка: Середкин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1967
Сын: Середкин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Середкин Петр Николаевич
Смерть
Неизвестно