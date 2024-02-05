Ягунов Исай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягунов Исай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ягунова Аграфена Исаевна

Мать ребёнка: Аксинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Ягунов Николай Исаевич

Мать ребёнка: Аксинья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягунов Андрей Исаевич

Мать ребёнка: Аксинья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каманина Анна Исаевна

Мать ребёнка: Аксинья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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