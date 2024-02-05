Ягунов Исай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ягунова Аграфена Исаевна
Мать ребёнка: Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каманина Анна Исаевна
Мать ребёнка: Аксинья Григорьевна
Смерть
Неизвестно