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Холодинин Минка Савин

Место рождения

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холодинин Савка Микифоров

Мать: Жена Савки Неизв

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1674

Сын: Холодинин Микишка Минкин

Мать ребёнка: Жена Минки Неизв

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1678

Сын: Холодинин Сенка Минкин

Мать ребёнка: Жена Минки Неизв

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1684

Сын: Холодинин Филка Минкин

Мать ребёнка: Жена Минки Неизв

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Минки Неизв

Смерть
Неизвестно