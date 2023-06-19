Холодинин Минка Савин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Холодинин Савка Микифоров
Мать: Жена Савки Неизв
Рождение ребёнка
1674
Мать ребёнка: Жена Минки Неизв
Рождение ребёнка
1678
Мать ребёнка: Жена Минки Неизв
Рождение ребёнка
1684
Мать ребёнка: Жена Минки Неизв
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена Минки Неизв
Смерть
Неизвестно