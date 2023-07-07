Жена Савки Неизв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жена Савки Неизв

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1662

Сын: Холодинин Кипрюшка Савин

Отец ребёнка: Холодинин Савка Микифоров

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1664

Сын: Холодинин Трошка Савин

Отец ребёнка: Холодинин Савка Микифоров

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1671

Сын: Холодинин Игнат Савин

Отец ребёнка: Холодинин Савка Микифоров

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодинин Макарка Савин

Отец ребёнка: Холодинин Савка Микифоров

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодинин Матюшка Савин

Отец ребёнка: Холодинин Савка Микифоров

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодинин Минка Савин

Отец ребёнка: Холодинин Савка Микифоров

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодинин Савка Микифоров

Смерть
Неизвестно
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