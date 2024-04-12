Холодинин Савка Микифоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Холодилов Микифорка Тимофеев
Мать: Жена Микифорки Неизв
Рождение ребёнка
1662
Мать ребёнка: Жена Савки Неизв
Рождение ребёнка
1664
Мать ребёнка: Жена Савки Неизв
Рождение ребёнка
1671
Мать ребёнка: Жена Савки Неизв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жена Савки Неизв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жена Савки Неизв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жена Савки Неизв
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена Савки Неизв
Смерть
Неизвестно