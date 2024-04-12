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Холодинин Савка Микифоров

Место рождения

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Холодилов Микифорка Тимофеев

Мать: Жена Микифорки Неизв

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1662

Сын: Холодинин Кипрюшка Савин

Мать ребёнка: Жена Савки Неизв

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1664

Сын: Холодинин Трошка Савин

Мать ребёнка: Жена Савки Неизв

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1671

Сын: Холодинин Игнат Савин

Мать ребёнка: Жена Савки Неизв

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодинин Макарка Савин

Мать ребёнка: Жена Савки Неизв

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодинин Матюшка Савин

Мать ребёнка: Жена Савки Неизв

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холодинин Минка Савин

Мать ребёнка: Жена Савки Неизв

Иванково, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Савки Неизв

Смерть
Неизвестно
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