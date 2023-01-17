Шумкова (Колупаева) Таисия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шумков Иван Павлович
Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Шумков Яков Павлович
Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шумков Александр Павлович
Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шумков Константин Павлович
Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шумков Илья Павлович
Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1963
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край