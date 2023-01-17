Шумкова (Колупаева) Таисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумкова (Колупаева) Таисия Григорьевна

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Место рождения

Клочки, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1875

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Клочки, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Шумков Николай Павлович

Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1898

Сын: Шумков Василий Павлович

Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шумков Иван Павлович

Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Шумков Семён Павлович

Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Шумков Яков Павлович

Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шумков Александр Павлович

Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шумков Константин Павлович

Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Шумков Максим Павлович

Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Шумков Илья Павлович

Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Шумков Леонид Павлович

Отец ребёнка: Шумков Павел Михайлович

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумков Павел Михайлович

Смерть
1963
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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