Шумков Яков Павлович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти21.04.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Шумкова Клавдия Корниловна
заимка Сросты
Рождение ребёнка
10.07.1929
Дочь: Сморгунова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Шумкова Клавдия Корниловна
р/п Сросты, Павловский район, Алтайский край, СССР
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Клименко Зинаида Яковлевна
Мать ребёнка: Шумкова Клавдия Корниловна
заимка Сросты
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Шумкова Клавдия Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1975
Харьково, Павловский муниципальный район, Алтайский край