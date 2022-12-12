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Шумков Яков Павлович

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Место рождения

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1904

Дата смерти

21.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Шумков Павел Михайлович

Мать: Шумкова Таисия Григорьевна

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1928

Сын: Шумков Семён Яковлевич

Мать ребёнка: Шумкова Клавдия Корниловна

заимка Сросты
Рождение ребёнка
10.07.1929

Дочь: Сморгунова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Шумкова Клавдия Корниловна

р/п Сросты, Павловский район, Алтайский край, СССР
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Клименко Зинаида Яковлевна

Мать ребёнка: Шумкова Клавдия Корниловна

заимка Сросты
Рождение ребёнка
1933

Сын: Шумков Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Шумкова Клавдия Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумкова Клавдия Корниловна

Смерть
21.04.1975
Харьково, Павловский муниципальный район, Алтайский край
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