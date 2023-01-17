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Шумков Павел Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шумков Николай Павлович

Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1898

Сын: Шумков Василий Павлович

Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шумков Иван Павлович

Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1902

Сын: Шумков Семён Павлович

Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Шумков Яков Павлович

Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шумков Александр Павлович

Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шумков Константин Павлович

Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Шумков Максим Павлович

Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Шумков Илья Павлович

Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Шумков Леонид Павлович

Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна

Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумкова Таисия Григорьевна

Смерть
1935
пос. Щеглы, Солтонский район, Алтайский край, СССР
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