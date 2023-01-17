Шумков Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шумков Иван Павлович
Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Шумков Яков Павлович
Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шумков Александр Павлович
Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шумков Константин Павлович
Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шумков Илья Павлович
Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Шумкова Таисия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935
пос. Щеглы, Солтонский район, Алтайский край, СССР