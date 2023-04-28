Шубкина Пелагея Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Шубкин Семен Васильев
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Шубкин Семен Васильев
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Рождение ребёнка
01.07.1834
Отец ребёнка: Шубкин Семен Васильев
170-9-69 (ГАТО, г. Томск). 01.07.1834г. д. Елбанское у крестьянина Семена Васильева Шубкина и законной жены его Пелагеи Даниловой родился сын Прокопей. Воспреемники крестьянин Ефим Васильев Шубкин и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно