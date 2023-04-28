Шубкина Пелагея Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубкина Пелагея Данилова

Шубкина Пелагея Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шубкин Степан Семенов

Отец ребёнка: Шубкин Семен Васильев

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шубкин Дмитрий Семенов

Отец ребёнка: Шубкин Семен Васильев

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Рождение ребёнка
01.07.1834

Сын: Шубкин Прокопий Семенов

Отец ребёнка: Шубкин Семен Васильев

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-69 (ГАТО, г. Томск). 01.07.1834г. д. Елбанское у крестьянина Семена Васильева Шубкина и законной жены его Пелагеи Даниловой родился сын Прокопей. Воспреемники крестьянин Ефим Васильев Шубкин и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубкин Семен Васильев

Смерть
Неизвестно