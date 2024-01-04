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Шубкин Прокопий Семенов

Место рождения

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.07.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1834

Отец: Шубкин Семен Васильев

Мать: Шубкина Пелагея Данилова

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-69 (ГАТО, г. Томск). 01.07.1834г. д. Елбанское у крестьянина Семена Васильева Шубкина и законной жены его Пелагеи Даниловой родился сын Прокопей. Воспреемники крестьянин Ефим Васильев Шубкин и... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1860 ст.

Дочь: Чупина Евдокия Прокопиева

Мать ребёнка: Шубкина Акилина Логинова

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 17 оборот. Родилась 02.08.1860г. с. Елбанского у крестьянина Прокопия Семенова Шубкина и законной жены Акилины Логиновой. Воспреемники крестьянин Киприан Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1862 ст.

Сын: Шубкин Феодор Прокопиев

Мать ребёнка: Шубкина Акилина Логинова

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Кадр 434 на FS. с. Елбанского крестьянин Прокопий Семенов Шубкин и законная жена Акилина Логинова. Восприемники д. Нижне-Озерной Иосиф Андреев Бебекин и с. Елбанского ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубкина Акилина Логинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубкин Иван Прокопиев

Мать ребёнка: Шубкина Акилина Логинова

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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