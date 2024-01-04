Шубкин Прокопий Семенов
Место рождения
Дата рождения01.07.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.07.1834
Отец: Шубкин Семен Васильев
Мать: Шубкина Пелагея Данилова
170-9-69 (ГАТО, г. Томск). 01.07.1834г. д. Елбанское у крестьянина Семена Васильева Шубкина и законной жены его Пелагеи Даниловой родился сын Прокопей. Воспреемники крестьянин Ефим Васильев Шубкин и... Показать все
Рождение ребёнка
02.08.1860 ст.
Дочь: Чупина Евдокия Прокопиева
Мать ребёнка: Шубкина Акилина Логинова
156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 17 оборот. Родилась 02.08.1860г. с. Елбанского у крестьянина Прокопия Семенова Шубкина и законной жены Акилины Логиновой. Воспреемники крестьянин Киприан Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1862 ст.
Мать ребёнка: Шубкина Акилина Логинова
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Кадр 434 на FS. с. Елбанского крестьянин Прокопий Семенов Шубкин и законная жена Акилина Логинова. Восприемники д. Нижне-Озерной Иосиф Андреев Бебекин и с. Елбанского ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубкина Акилина Логинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шубкина Акилина Логинова
Смерть
Неизвестно