Шубкина (Белоусова) Акилина Логинова
Место рождения
Дата рождения14.06.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
14.06.1836 ст.
173-1-268 (ГАТО, г. Томск). Лист 612 на ФС (лист 596 оборот в книге). 14.06.1836г. Д. Елбанской крестьянина Логина Киприянова Белоусова и законной жены его Ксении Герасимовой родилась дочь Акилина. В... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шубкин Прокопий Семенов
Рождение ребёнка
02.08.1860 ст.
Дочь: Чупина (Шубкина) Евдокия Прокопиева
Отец ребёнка: Шубкин Прокопий Семенов
156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 17 оборот. Родилась 02.08.1860г. с. Елбанского у крестьянина Прокопия Семенова Шубкина и законной жены Акилины Логиновой. Воспреемники крестьянин Киприан Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1862 ст.
Отец ребёнка: Шубкин Прокопий Семенов
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Кадр 434 на FS. с. Елбанского крестьянин Прокопий Семенов Шубкин и законная жена Акилина Логинова. Восприемники д. Нижне-Озерной Иосиф Андреев Бебекин и с. Елбанского ... Показать все
Смерть
Неизвестно