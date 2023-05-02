Шубкина (Белоусова) Акилина Логинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубкина (Белоусова) Акилина Логинова

Место рождения

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.06.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1836 ст.

Отец: Белоусов Логин Киприянов

Мать: Белоусова (Сартакова) Ксения Герасимова

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
173-1-268 (ГАТО, г. Томск). Лист 612 на ФС (лист 596 оборот в книге). 14.06.1836г. Д. Елбанской крестьянина Логина Киприянова Белоусова и законной жены его Ксении Герасимовой родилась дочь Акилина. В... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубкин Прокопий Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубкин Иван Прокопиев

Отец ребёнка: Шубкин Прокопий Семенов

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.08.1860 ст.

Дочь: Чупина (Шубкина) Евдокия Прокопиева

Отец ребёнка: Шубкин Прокопий Семенов

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 17 оборот. Родилась 02.08.1860г. с. Елбанского у крестьянина Прокопия Семенова Шубкина и законной жены Акилины Логиновой. Воспреемники крестьянин Киприан Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
11.09.1862 ст.

Сын: Шубкин Феодор Прокопиев

Отец ребёнка: Шубкин Прокопий Семенов

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-10-155 (ГАТО, г. Томск). Кадр 434 на FS. с. Елбанского крестьянин Прокопий Семенов Шубкин и законная жена Акилина Логинова. Восприемники д. Нижне-Озерной Иосиф Андреев Бебекин и с. Елбанского ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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