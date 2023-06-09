Чупина (Шубкина) Евдокия Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупина (Шубкина) Евдокия Прокопиева

Чупина (Шубкина) Евдокия Прокопиева

Место рождения

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.08.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1860 ст.

Отец: Шубкин Прокопий Семенов

Мать: Шубкина Акилина Логинова

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 17 оборот. Родилась 02.08.1860г. с. Елбанского у крестьянина Прокопия Семенова Шубкина и законной жены Акилины Логиновой. Воспреемники крестьянин Киприан Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1889 ст.

Сын: Чупин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Чупин Иван Леонтьев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Государственный архив Алтайского края. Фонд 144, опись 6, дело 55. Православная вознесенская церковь села Елбанки Бийского уезда. Лист 45. Рождение 12.03.1889г. Уволенный в запас армии унтер офицер ... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1890

Сын: Чупин Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Чупин Иван Леонтьев

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-55 (ГААК, г. Барнаул). Лист 200. Родился 08.10.1890г. Крещен 03.11.1890г. Православная Воскресенская церковь с. Елбанка Бийского уезда. Воспреемники - с. Елбанское Иван Прокопиев Шубкин и д.... Показать все
Смерть
Неизвестно