Чупина (Шубкина) Евдокия Прокопиева
Место рождения
Дата рождения02.08.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1860 ст.
Отец: Шубкин Прокопий Семенов
Мать: Шубкина Акилина Логинова
156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 17 оборот. Родилась 02.08.1860г. с. Елбанского у крестьянина Прокопия Семенова Шубкина и законной жены Акилины Логиновой. Воспреемники крестьянин Киприан Ивано... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1889 ст.
Сын: Чупин Алексей Иванов
Отец ребёнка: Чупин Иван Леонтьев
Государственный архив Алтайского края. Фонд 144, опись 6, дело 55. Православная вознесенская церковь села Елбанки Бийского уезда. Лист 45. Рождение 12.03.1889г. Уволенный в запас армии унтер офицер ... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1890
Отец ребёнка: Чупин Иван Леонтьев
144-6-55 (ГААК, г. Барнаул). Лист 200. Родился 08.10.1890г. Крещен 03.11.1890г. Православная Воскресенская церковь с. Елбанка Бийского уезда. Воспреемники - с. Елбанское Иван Прокопиев Шубкин и д.... Показать все
Смерть
Неизвестно