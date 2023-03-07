Чупин Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения12.03.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.03.1889 ст.
Отец: Чупин Иван Леонтьев
Государственный архив Алтайского края. Фонд 144, опись 6, дело 55. Православная вознесенская церковь села Елбанки Бийского уезда. Лист 45. Рождение 12.03.1889г. Уволенный в запас армии унтер офицер ... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1930
Дочь: Бекетова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Чупина Пелогея Прохоровна
Свидетельство о рождении повторное БЮ № 983837 от 04.02.1953г. Выдано Управление милиции Алтайского края Бюро записей актов гражданского состояния Алейского р-на. Запись № 5 от 07.01.1930г.
Смерть
Неизвестно