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Чупин Алексей Иванов

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.03.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1889 ст.

Отец: Чупин Иван Леонтьев

Мать: Чупина Евдокия Прокопиева

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Государственный архив Алтайского края. Фонд 144, опись 6, дело 55. Православная вознесенская церковь села Елбанки Бийского уезда. Лист 45. Рождение 12.03.1889г. Уволенный в запас армии унтер офицер ... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1930

Дочь: Бекетова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Чупина Пелогея Прохоровна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Свидетельство о рождении повторное БЮ № 983837 от 04.02.1953г. Выдано Управление милиции Алтайского края Бюро записей актов гражданского состояния Алейского р-на. Запись № 5 от 07.01.1930г.
Смерть
Неизвестно
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