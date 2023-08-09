Шубкин Степан Семенов
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Шубкин Семен Васильев
Мать: Шубкина Пелагея Данилова
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Рождение ребёнка
01.11.1855 ст.
Мать ребёнка: Шубкина Марфа Афанасьева
Рождение ребёнка
24.11.1863 ст.
Сын: Шубкин Иаков / Яков Степанов
Мать ребёнка: Шубкина Марфа Афанасьева
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 64 оборот. Родился 24.11.1863г. с. Елбанского крестьянин Степан Семенов Шубкин и законная жена Марфа Афанасьева. Воспреемники уволенный от службы мастеровой Б... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубкина Марфа Афанасьева
Смерть
Неизвестно