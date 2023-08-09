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Шубкин Степан Семенов

Место рождения

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Шубкин Семен Васильев

Мать: Шубкина Пелагея Данилова

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
2-1-8270 ГААК (г. Барнаул). По ревизии 1834 года причислен с 1817 году в Барнаульскую волость д. Елбанская
Рождение ребёнка
01.11.1855 ст.

Сын: Шубкин Дамиан Стефанов

Мать ребёнка: Шубкина Марфа Афанасьева

Рождение ребёнка
24.11.1863 ст.

Сын: Шубкин Иаков / Яков Степанов

Мать ребёнка: Шубкина Марфа Афанасьева

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Д156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 64 оборот. Родился 24.11.1863г. с. Елбанского крестьянин Степан Семенов Шубкин и законная жена Марфа Афанасьева. Воспреемники уволенный от службы мастеровой Б... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубкина Марфа Афанасьева

Смерть
Неизвестно