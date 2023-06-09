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Шубкин Иаков / Яков Степанов

Место рождения

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

24.11.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
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Место
Комментарий
Рождение
24.11.1863 ст.

Отец: Шубкин Степан Семенов

Мать: Шубкина Марфа Афанасьева

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 64 оборот. Родился 24.11.1863г. с. Елбанского крестьянин Степан Семенов Шубкин и законная жена Марфа Афанасьева. Воспреемники уволенный от службы мастеровой Ба... Показать все
Смерть
Неизвестно