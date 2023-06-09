Шубкин Иаков / Яков Степанов
Место рождения
Дата рождения24.11.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1863 ст.
Отец: Шубкин Степан Семенов
Мать: Шубкина Марфа Афанасьева
156-1-4788 (ГАНО, г. Новосибирск). Лист 64 оборот. Родился 24.11.1863г. с. Елбанского крестьянин Степан Семенов Шубкин и законная жена Марфа Афанасьева. Воспреемники уволенный от службы мастеровой Ба... Показать все
Смерть
Неизвестно