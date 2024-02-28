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Müller Johan Caspar

Место рождения

Высокое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

16.06.1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1782 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Высокое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1802 ст.

Жена: Müller Maria Elizabeth

Высокое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.05.1816 ст.

Дочь: Müller Anna Elisabetha

Мать ребёнка: Müller Maria Elizabeth

Высокое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
08.08.1818

Дочь: Lohrengel Maria Ekaterina

Мать ребёнка: Müller Maria Elizabeth

Высокое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.04.1820 ст.

Сын: Müller Johan Wilhelm

Мать ребёнка: Müller Maria Elizabeth

Высокое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.11.1821 ст.

Дочь: Müller Christian Jacob

Мать ребёнка: Müller Maria Elizabeth

Высокое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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