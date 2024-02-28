Müller Johan Caspar
Место рождения
Дата рождения16.06.1782 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1782 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1802 ст.
Жена: Müller Maria Elizabeth
Рождение ребёнка
14.05.1816 ст.
Дочь: Müller Anna Elisabetha
Мать ребёнка: Müller Maria Elizabeth
Рождение ребёнка
08.08.1818
Дочь: Lohrengel Maria Ekaterina
Мать ребёнка: Müller Maria Elizabeth
Рождение ребёнка
16.04.1820 ст.
Сын: Müller Johan Wilhelm
Мать ребёнка: Müller Maria Elizabeth
Рождение ребёнка
06.11.1821 ст.
Дочь: Müller Christian Jacob
Мать ребёнка: Müller Maria Elizabeth
Смерть
Неизвестно