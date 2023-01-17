Высокое
Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1118Гололобовка (Денгоф), колон. нем.при рч. Гололобовке.1023533523372256Церковь лютеранская 1. Училище. Ярмарок 2. Кожевенный завод 1. Маслобойни 2. Мельница 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
578. Гололобовка (Денгоф), селение колонистов, при речке Карамыше, дворов 479, жителей 5014, церковь лютеранская, школа, 7 лавок, ветряная мельница, 2 водяных мельницы, 2 Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52160Высокоесело51°01'с.ш.45°28'в.д.M-38-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63622405101с Высокоесело