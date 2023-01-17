село Высокое, село Высокое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Высокое

Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1118Гололобовка (Денгоф), колон. нем.при рч. Гололобовке.1023533523372256Церковь лютеранская 1. Училище. Ярмарок 2. Кожевенный завод 1. Маслобойни 2. Мельница 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Сосновская волость
578. Гололобовка (Денгоф), селение колонистов, при речке Карамыше, дворов 479, жителей 5014, церковь лютеранская, школа, 7 лавок, ветряная мельница, 2 водяных мельницы, 2 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Красноармейский район
52160Высокоесело51°01'с.ш.45°28'в.д.M-38-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Красноармейский муниципальный район, Высоковское сельское поселение
63622405101с Высокоесело
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