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Lohrengel (Müller) Maria Ekaterina

Место рождения

Высокое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

08.08.1818

Дата смерти

14.11.1888

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1818

Отец: Müller Johan Caspar

Мать: Müller (Rutz) Maria Elizabeth

Высокое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лорэнгель (Lorhengel) Иоганн Конрад (Johann Conrad)

Рождение ребёнка
05.12.1837 ст.

Сын: Лорэнгель Иоганн Якоб

Отец ребёнка: Лорэнгель (Lorhengel) Иоганн Конрад (Johann Conrad)

Высокое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.08.1842 ст.

Дочь: Лорэнгель (Lohrengel) Мария Маргарита (Maria Margarethe)

Отец ребёнка: Лорэнгель (Lorhengel) Иоганн Конрад (Johann Conrad)

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Koch (Lohrengel) Christina Elisabeth

Отец ребёнка: Лорэнгель (Lorhengel) Иоганн Конрад (Johann Conrad)

Высокое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
23.05.1846

Сын: Лорэнгель Иоганн Генрих

Отец ребёнка: Лорэнгель (Lorhengel) Иоганн Конрад (Johann Conrad)

Рождение ребёнка
23.05.1846 ст.

Сын: Лорэнгель (Lorhengel) Иоганн Генрих (Johann Heinrich)

Отец ребёнка: Лорэнгель (Lorhengel) Иоганн Конрад (Johann Conrad)

Высокое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
14.11.1888
Высокое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

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