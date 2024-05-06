Lohrengel (Müller) Maria Ekaterina
Место рождения
Дата рождения08.08.1818
Дата смерти14.11.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1818
Отец: Müller Johan Caspar
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1837 ст.
Отец ребёнка: Лорэнгель (Lorhengel) Иоганн Конрад (Johann Conrad)
Рождение ребёнка
20.08.1842 ст.
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Koch (Lohrengel) Christina Elisabeth
Отец ребёнка: Лорэнгель (Lorhengel) Иоганн Конрад (Johann Conrad)
Рождение ребёнка
23.05.1846
Отец ребёнка: Лорэнгель (Lorhengel) Иоганн Конрад (Johann Conrad)
Рождение ребёнка
23.05.1846 ст.
Сын: Лорэнгель (Lorhengel) Иоганн Генрих (Johann Heinrich)
Отец ребёнка: Лорэнгель (Lorhengel) Иоганн Конрад (Johann Conrad)
Смерть
14.11.1888