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Комов Кирилл Ксенофонтов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: Комов Ксенофонт

Мать: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Комов Митрофан Кириллов

Мать ребёнка: Комова Ксения Петрова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Комов Герасим Кириллов

Мать ребёнка: Комова Ксения Петрова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.02.1881

Сын: Комов Иван Кириллов

Мать ребёнка: Комова Ксения Петрова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.06.1883

Сын: Комов Петр Кириллов

Мать ребёнка: Комова Ксения Петрова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.02.1885

Дочь: Агафия Кириллова

Мать ребёнка: Комова Ксения Петрова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комова Ксения Петрова

Смерть
Неизвестно
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