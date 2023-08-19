Комов Кирилл Ксенофонтов
Место рождения
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: Комов Ксенофонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1874
Мать ребёнка: Комова Ксения Петрова
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Комова Ксения Петрова
Рождение ребёнка
01.02.1881
Сын: Комов Иван Кириллов
Мать ребёнка: Комова Ксения Петрова
Рождение ребёнка
17.06.1883
Сын: Комов Петр Кириллов
Мать ребёнка: Комова Ксения Петрова
Рождение ребёнка
05.02.1885
Дочь: Агафия Кириллова
Мать ребёнка: Комова Ксения Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комова Ксения Петрова
Смерть
Неизвестно