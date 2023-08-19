Комов Митрофан Кириллов
Место рождения
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: Комов Кирилл Ксенофонтов
Мать: Комова Ксения Петрова
Рождение ребёнка
18.07.1893
Дочь: Мария Митрофанова
Мать ребёнка: Комова Феодора Гаврилова
Рождение ребёнка
27.08.1895
Мать ребёнка: Комова Феодора Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комова Феодора Гаврилова
Смерть
Неизвестно