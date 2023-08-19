Комов Митрофан Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомов Митрофан Кириллов

Комов Митрофан Кириллов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: Комов Кирилл Ксенофонтов

Мать: Комова Ксения Петрова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.07.1893

Дочь: Мария Митрофанова

Мать ребёнка: Комова Феодора Гаврилова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.08.1895

Сын: Комов Иван Митрофанов

Мать ребёнка: Комова Феодора Гаврилова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комова Феодора Гаврилова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close