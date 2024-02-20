Кожин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожин Федор Иванович

Место рождения

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.02.1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1824 ст.

Отец: Кожин Иван Максимович

Мать: Кожина (Вахрина) Евдокия Михайловна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина (Пронина Проничева) Елизавета (Евстолия)

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Кожин Егор Федорович

Мать ребёнка: Первая неизвестно

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1860

Сын: Кожин Наум Федорович

Мать ребёнка: Первая неизвестно

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Кожин Григорий Федорович

Мать ребёнка: Кожина (Пронина Проничева) Елизавета (Евстолия)

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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