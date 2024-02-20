Кожин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения01.02.1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1824 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Кожин Егор Федорович
Мать ребёнка: Первая неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кожин Наум Федорович
Мать ребёнка: Первая неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Кожина (Пронина Проничева) Елизавета (Евстолия)
Смерть
Неизвестно