Кожина (Пронина Проничева) Елизавета (Евстолия)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожин Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Кожин Федор Иванович
Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно