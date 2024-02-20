Кожина (Пронина Проничева) Елизавета (Евстолия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожина (Пронина Проничева) Елизавета (Евстолия)

Место рождения

Марасаны, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Марасаны, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожин Федор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Кожин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Кожин Федор Иванович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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