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Кожин Наум Федорович

Место рождения

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Кожин Федор Иванович

Мать: Первая неизвестно

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина (Вятчанина) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Кожина Параскева Наумовна

Мать ребёнка: Кожина (Вятчанина) Ксения Ивановна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.12.1891 ст.

Дочь: Кожина Анна Наумовна

Мать ребёнка: Кожина (Вятчанина) Ксения Ивановна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.02.1894 ст.

Сын: Кожин Иван Наумович

Мать ребёнка: Кожина (Вятчанина) Ксения Ивановна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Кожин Василий Наумович

Мать ребёнка: Кожина (Вятчанина) Ксения Ивановна

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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