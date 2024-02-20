Кожин Наум Федорович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Кожин Федор Иванович
Мать: Первая неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Кожина Параскева Наумовна
Мать ребёнка: Кожина (Вятчанина) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1891 ст.
Дочь: Кожина Анна Наумовна
Мать ребёнка: Кожина (Вятчанина) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1894 ст.
Сын: Кожин Иван Наумович
Мать ребёнка: Кожина (Вятчанина) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Кожина (Вятчанина) Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно