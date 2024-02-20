Кожина (Вятчанина) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожин Наум Федорович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Кожина Параскева Наумовна
Отец ребёнка: Кожин Наум Федорович
Рождение ребёнка
04.12.1891 ст.
Дочь: Кожина Анна Наумовна
Отец ребёнка: Кожин Наум Федорович
Рождение ребёнка
13.02.1894 ст.
Сын: Кожин Иван Наумович
Отец ребёнка: Кожин Наум Федорович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Кожин Наум Федорович
Смерть
Неизвестно