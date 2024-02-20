Кожина (Вятчанина) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожина (Вятчанина) Ксения Ивановна

Место рождения

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожин Наум Федорович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Кожина Параскева Наумовна

Отец ребёнка: Кожин Наум Федорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.12.1891 ст.

Дочь: Кожина Анна Наумовна

Отец ребёнка: Кожин Наум Федорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.02.1894 ст.

Сын: Кожин Иван Наумович

Отец ребёнка: Кожин Наум Федорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Кожин Василий Наумович

Отец ребёнка: Кожин Наум Федорович

Кожино, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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